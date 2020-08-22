Самолет с Навальным приземлился в Берлине

Вылетевший из Омска с оппозиционером Алексеем Навальным на борту самолет приземлился в Берлине, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

«Самолет с Алексеем только что сел в Берлине», — написала она. По данным сервиса Flightradar, борт прибыл в аэропорт Шенефельд в 8.47 по местному времени. В ближайшее время Навального доставят в специализированную клинику.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске после того, как оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1 в состоянии комы.

Первоначально медики предположили, что у Навального токсическое отравление, однако по итогам исследований ядов в крови или в моче пациента не выявили. Сейчас врачи склоняются к тому, что состояние политика вызвано гипогликемией.