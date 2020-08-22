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Семьи погибших при взрыве газа в Ярославле получат компенсации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области

Семьи погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей, написал губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице «ВКонтакте».

«Обсудили работу, которая велась экстренными службами города Ярославля по ликвидации последствий и дальнейший план действий по поддержке пострадавших и членов их семей. Семьи трех погибших при обрушении подъезда после взрыва в десятиэтажном доме в Ярославле получат по 1 миллиону рублей», — уточнил глава региона.

В пятницу в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с шестого по первый этажи и внешней стены здания с пятого по третий этажи.

Еще трое из четырех пострадавших в ЧП остаются в состоянии средней степени тяжести. Один человек получил необходимую помощь и покинул больницу, остальные находятся в больницах. СК и прокуратура проводят проверки, возбуждено уголовное дело по факту взрыва.

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