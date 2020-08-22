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Эксперт назвал происхождение эха в телефоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Плохое соединение с базовой станцией, достаточное расстояние от нее или слишком большое количество пользователей могут приводить к появлению эха в телефоне, сообщил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

«Качество связи при голосовых услугах очень важно по той причине, что разговор может практически быть не слышен, и это вносит свои коррективы в необходимость перезванивать еще раз, перезагружать телефон», — цитирует специалиста «Прайм».

Об ухудшении качества передачи голосовой услуги свидетельствует не только эхо, но и такие показатели, как «железный» голос и возможность получения звука только через какой-то промежуток времени, после которого говорит другой абонент, добавил эксперт.

По словам Кускова, коэффициент качества голосовой связи оценивается в баллах — в идеальном варианте он должен быть ближе к пятерке. Появление эха свидетельствует, что качество связи не превышает трех баллов.

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