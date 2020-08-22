Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Видео учебных полетов в стратосфере высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС России появилось в Сети.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», видны взлет, набор высоты, а также полет в стратосфере, снятый из кабины пилота. Полеты прошли в рамках летно-тактических учений истребительного авиационного полка Центрального военного округа.

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МиГ-31 — сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения практически любых воздушных целей.

Он может действовать на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех.