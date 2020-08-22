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«Севилья» обыграла «Интер» и стала победителем Лиги Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Osipov from Ukraine / CC BY-SA 2.0

Испанская «Севилья» одержала победу над итальянским «Интером» в финале Лиги Европы, решающая игра завершилась со счетом 3:2.

«Интер» открыл счет уже на пятой минуте. Команда получил право пробить пенальти за фол Диего Карлоса на Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард лично отправился исполнять 11-метровый и попал точно в угол ворот «Севильи».

На 12-й минуте усилиями Люка де Йонга «Севилья» сравняла счет. Затем де Йонг оформил дубль и вывел вперед свою команду, оба мяча голландец забил головой. Решающий мяч в конце второго тайма забил Диего Карлос красивым ударом через себя после подачи стандарта.

«Севилья» в шестой раз в истории стала победителем Лиги Европы, это рекорд турнира. Испанской команде в третий раз удалось завоевать трофей, уступая по ходу решающего матча. «Интер» в четвертый раз проиграл финале кубкового турнира.

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