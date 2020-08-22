ВОЗ назвала срок завершения пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия COVID-19 завершится примерно за два года, об этом заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Чиновник пояснил, что ВОЗ располагает большим количеством технологий, в ближайшее время в мире начнут применяться первые вакцины от коронавируса, поэтому пандемия прекратится менее чем за два года.

«При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях», — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее ВОЗ положительно оценила регистрацию в России первой вакцины от COVID-19. В заявлении указывалось, что организация контактирует с российскими учеными и ждет возможности изучить подробности клинических испытаний.