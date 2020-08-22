Алексей Навальный покинул Россию

Самолет с оппозиционером Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Берлин, политика доставили в аэропорт из омской больницы скорой медицинской помощи №1 в реанимационном автомобиле.

По данным сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 выполняет рейс из Омска в берлинский аэропорт Шенефельд. Перед транспортировкой медики разрешили вывезти Навального на лечение за рубеж.

Отмечается, что российские врачи провели консультации немецкой бригады, прилетевшей в Омск. По оценке специалистов, мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы его жизни нет.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске после того, как оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1 в состоянии комы.

Первоначально медики предположили, что у Навального токсическое отравление, однако по итогам исследований ядов в крови или в моче пациента не выявили. Сейчас врачи склоняются к тому, что состояние политика вызвано гипогликемией.