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Взрыв газа прогремел в многоэтажном доме Ярославля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС РФ

Взрыв газа произошел в квартире десятиэтажного жилого дома в Ярославле, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В результате взрыва в доме на улице Батова обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. Спасатели эвакуировали из строения более 60 человек и оперативно потушили пожар, возникший из-за выброса газа, ведется поиск людей под завалами.

Всего в доме зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребенка, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Панельный дом был построен в 1992 году, в нем 120 квартир.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил правительству принять все меры для эвакуации и задействовать все экстренные службы города. «Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Все пострадавшие в результате взрыва госпитализированы в городскую клиническую больницу имени Виноградова, эвакуированных граждан разместят во временном жилье.

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