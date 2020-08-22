Навального вывезут из России

Медики разрешили вывезти в Германию на лечение оппозиционера Алексея Навального под ответственность его жены, началась подготовка к транспортировке пациента из омской больницы, сообщил представитель национального центра имени Пирогова Борис Теплых.

Ранее из немецкого Нюрнберга в Омск прибыл самолет с медиками, сейчас он находится в аэропорту. При этом специалист уточнил, что транспортировка пациента в коме — сложная задача, которая займет какое-то время.

«Сейчас было принято решение семьей. Этот процесс сейчас начинается — то есть самолет будет готовиться, реанимобиль будет готовиться, пациент будет готовиться к транспортировке, это задача многокомпонентная, которую мы сейчас будем выполнять», — сказал Теплых.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске после того, как оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1 в состоянии комы.

Первоначально медики предположили, что у Навального токсическое отравление, однако по итогам исследований ядов в крови или в моче пациента не выявили. Сейчас врачи склоняются к тому, что состояние политика вызвано гипогликемией.