США назвали самый опасный российский корабль

Модернизация и перевооружение сделают тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» самым опасным российским военным кораблем, уверены американские эксперты.

Аналитики указывают, что российский крейсер сопоставим с линейными кораблями США типа Iowa, которые ценились за размеры и быстроходность. При этом «Адмирал Нахимов» значительно превосходит американские линкоры «по концепции и вооружению», пишет Forbes.

По оценке автора статьи, с новым вооружением и аппаратурой российский крейсер станет самым мощным надводным военным кораблем в мире. Арсенал «Адмирала Нахимова» описывается в материале словом «невероятный».

Указывается, что крейсер вооружен сверхзвуковыми ракетами П-700 «Гранит», который в СМИ называют «убийцами авианосцев». Помимо этого, в арсенал судна входят комплексы ПВО С-300 и ракеты 9К33 «Оса», а также гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон».

Ожидается, что «Адмирал Нахимов» передадут в состав ВМФ в 2022 году. Крейсер проекта 1144.2 «Орлан» был построен под конец холодной войны, в 1999 году началась его глубокая модернизация.