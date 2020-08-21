Зеленский признал неспособность Украины разрабатывать вакцины

Украина не может самостоятельно разрабатывать новые вакцины, признал президент страны Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область

«Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать. Технического оборудования, медицинской науки тоже нет. Но ничего не было совсем, лабораторий никаких не было, производства вакцин», — цитирует главу государства украинское издание «Вести».

Зеленский при этом отметил, что страна готова наладить у себя массовое производство вакцин, если договорится со странами, где они создаются. По словам президента, на Украине остались несколько предприятий, которые готовы массово производить вакцину.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России, о регистрации препарата сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она эффективна, ее производство уже стартовало.

Планируется, что производить российскую вакцину будут в пяти странах, при этом Российский фонд прямых инвестиций на сегодня уже получил запросы на 1 миллиард доз препарата из 20 стран.