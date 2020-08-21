Атомную батарейку создали в России

Инновационный источник питания с автономностью порядка 20 лет разработали специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Фактически, он представляет собой миниатюрную атомную батарейку.

«За счет оригинальной 3D-структуры бетавольтаического элемента ее размеры уменьшились втрое, удельная мощность повысилась в 10 раз, а себестоимость — снизилась на 50%», — говорится в сообщении пресс-службы университета.

Главная особенность в том, что радиоактивный элемент наносится с двух сторон так называемого планарного p-n перехода, что позволяет упростить технологию изготовления элемента, а также контролировать обратный ток, который «крадет» мощность батареи.

Батарейку можно использовать в качестве аварийного источника питания, работающего при экстремальных температурах и в труднодоступных местах — например, в космосе, под водой, высоко в горах.

Изделие способно работать около двадцати лет. Сейчас участники проекта завершают процедуру международного патентования изобретения. Отмечается, что зарубежные ученые положительно оценили изобретение российских коллег.