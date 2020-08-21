НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ефремов отказался от своих адвокатов

Источник:
РБК
159 0
Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Актер Михаил Ефремов отказался в суде от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шарогородской, он намерен поменять своих защитников.

«Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других — посильнее», — сказал артист, добавив, что он знаком с такими защитниками, как Генри Резник и Генрих Падва.

Обращаясь к судье, Ефремов заявил, что Пашаев и Шаргородская убеждали его в честности и справедливости российского суда, однако он заметил предвзятое к ним отношение, их «обхихикивают» вместе со свидетелями защиты.

Автомобиль Михаила Ефремова 8 июня на Смоленской площади врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице, экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян.

Первоначально Ефремов признал свою вину, однако позднее отрекся от признания. Согласно его последним показаниям, за рулем автомобиля находился другой человек, сам он в момент аварии был на пассажирском сидении.

Еще по теме
Главврач омской больницы назвал диагноз Навального
Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального
Дело «вора в законе» Кости Канского в Красноярске рассмотрят присяжные
Германия сообщила о готовности отправить за Навальным самолет
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс евро превысил 88 рублей
•
Главврач омской больницы назвал диагноз Навального
•
Зеленский признал неспособность Украины разрабатывать вакцины
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
#НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Отравление Навального: кто виноват, кому выгодно
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
#НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты
Сибирь 21.08.2020 19:10
Луговой мотылек ночами поедает урожай на Алтае
Сибирь 21.08.2020 17:30
Главврач омской больницы назвал диагноз Навального
Сибирь 21.08.2020 17:09
Врачи не нашли яд в крови Навального
Сибирь 21.08.2020 15:08
Самое популярное
Вышла фотореалистичная игра Microsoft Flight Simulator
4682
Apple развязала «войну» из-за игры Fortnite
3450
Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото
3381
Найдена «убивающая» коронавирус одежда
3364
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс евро превысил 88 рублей
•
Главврач омской больницы назвал диагноз Навального
•
Зеленский признал неспособность Украины разрабатывать вакцины
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
#НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Отравление Навального: кто виноват, кому выгодно
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко заявил, что повторные выборы погубят Белоруссию
37
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
37
Путин пообещал рост российской экономики
32
Сдающих квартиры россиян обяжут заплатить налоги
30
Навального с отравлением экстренно госпитализировали в Омске
24
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter