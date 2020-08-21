Ефремов отказался от своих адвокатов

Актер Михаил Ефремов отказался в суде от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шарогородской, он намерен поменять своих защитников.

«Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других — посильнее», — сказал артист, добавив, что он знаком с такими защитниками, как Генри Резник и Генрих Падва.

Обращаясь к судье, Ефремов заявил, что Пашаев и Шаргородская убеждали его в честности и справедливости российского суда, однако он заметил предвзятое к ним отношение, их «обхихикивают» вместе со свидетелями защиты.

Автомобиль Михаила Ефремова 8 июня на Смоленской площади врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице, экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян.

Первоначально Ефремов признал свою вину, однако позднее отрекся от признания. Согласно его последним показаниям, за рулем автомобиля находился другой человек, сам он в момент аварии был на пассажирском сидении.