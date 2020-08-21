Курс евро превысил 88 рублей

Курс евро 21 августа впервые за пять месяцев превысил психологическую отметку в 88 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Максимальное значение в ходе сессии равнялось 88,17 рубля. Показатель стал максимальным с 30 марта, когда курс достигал 89,1 рубля. Одновременно доллар подорожал на 1,38% и находился на отметке 74,81 рубля.

Российский рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок, отмечают специалисты. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевеет на 1,6% — до 44,17 доллара за баррель.

Нефть сорта WTI торгуется по 42,04 долларов за баррель, что на 1,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.