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Фанатам спин-оффа «Ходячих» намекнули на судьбу главного героя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Создатели сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» намекнули поклонникам на будущее Моргана, серьезно раненного в конце прошлого сезона и оказавшегося в ловушке.

В Twitter-странице шоу опубликован плакат с надписью «Прошлое мертво». На нем крупно изображено лицо Моргана. У него отросла борода и волосы, глаза будто налиты кровью.

Часть пользователей напомнили, что глаза у ходячих не бывают красными, они будто выцветают до бледно-серого, молочного цвета.Поклонники в соцсетях предположили, что красные глаза – знак того, что персонаж погибнет или превратится в зомби. Кто-то вспомнил кадры первого сезона, где действие происходит в самом начале эпидемии. Тогда главные герои на охваченных беспорядками улицах города увидели странного человека с такими же красными глазами.

Ранее был опубликован тизер сериала, в котором можно увидеть, как раненный и буквально умирающий Морган по рации говорит своим друзьям, чтобы они попытались выжить. Создатели сообщали, что в шестом сезоне каждая из серий будет похожа на мини-фильм. Сериал вернется на экраны 11 октября.

Также сообщалось, что 4 октября стартует еще один сериал из этой вселенной – «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Шоу расскажет о группе подростков, которые около 10 лет спокойно жили в защищенном убежище, но однажды им пришлось выйти за его стены в реальный мир, кишащий ходячими мертвецами. Он будет показан сразу после финальной серии десятого сезона, до сих пор не вышедшей из-за эпидемии коронавируса. После этого к сезону доснимут шесть дополнительных серий. Их покажут в начале 2021 года, а 11-й сезон ходячих выйдет осенью 2021 года.



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Топ комментариев

Mr.Burn

Походу аренда квартиры подорожают, раз такое дело

нина90

Интересно за что налоги? Если гос-во не за что не отвечает!

Бревно в глазу

ты бы тогда меньше употреблял)))

Бревно в глазу

чепига промахнулся))) контроль качества некачественный)))

нина90

Каким макаром? Если везде частники)
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