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Лукашенко обвинил США в организации беспорядков

Источник:
Sputnik Беларусь
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Беспорядки в Белоруссии направляют Соединенные Штат, а европейцы им подыгрывают, заявил президент республики Александр Лукашенко, добавив, что «начали лязгать гусеницами» у границы.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается», — цитирует Sputnik Беларусь Лукашенко.

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По его словам, «начали лязгать гусеницами» у границы. «Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — заявил президент Белоруссии.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. По мнению оппозиции, на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

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