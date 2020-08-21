Скелет одного динозавра нашли внутри другого

Палеонтологи на территории провинции китайской Гуйчжоу нашли окаменелые останки гигантского ихтиозавра, подавившегося я четырехметровым морским ящером другого вида.

«Раньше мы никогда не находили полные останки рептилий в желудках гигантских хищников мезозойской эры, как в морских рептилиях, так и в динозаврах. Мы предполагали, что они должны были питаться крупной добычей, опираясь лишь на форму зубов. Теперь у нас есть прямое доказательство», — приводит ТАСС слова профессор Калифорнийского университета в Дэвисе (США) Рюсукэ Мотани.

Работая в китайской провинции Гуйчжоу, ученые нашли там остатки очень крупного ихтиозавра, которого назвали Guizhouichthyosaurus. По размерам и предположительной среде обитания он был похож на современных китов-косаток. В длину он достигал около пяти метров, а масса существа превышала несколько сотен килограммов.

Анализ показал, что незадолго до смерти ихтиозавр из Гуйчжоу попытался съесть другого морского гиганта, рыбоядную или всеядную четырехметровую рептилию из отряда талаттозавров. Ученые предполагают, что жертвой ихтиозавра был синьпузавр. Окаменелые останки этих рептилий часто находят в отложениях такого же возраста на юго-западе Китая.

Ученые предполагают, что ихтиозавр либо охотился на талаттозавра, либо нашел его труп, и погиб при попытке его съесть. В пользу этого говорит то, что кости синьпузавра сохранились необычно хорошо, что не характерно для частично переваренной добычи. Кроме того, неподалеку от тела Guizhouichthyosaurus ученые нашли окаменевший оторванный хвост этой рептилии.

Все это говорит о том, что морской хищник не рассчитал своих возможностей и подавился, когда хотел проглотить талаттозавра.