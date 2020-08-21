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Регистрация авто стала возможна в МФЦ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Регистрировать транспортное средство можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ), постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы.

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.

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