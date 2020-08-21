Главврач омской больницы назвал диагноз Навального

Основной диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, сообщил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский в пятницу.

«Основой диагноз, к которому мы больше всего склоняемся, — это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания», — сказал Мураховский на очередном пресс-подходе.

По его словам, реаниматологи делают все возможное, чтобы Алексей Навальный был выведен из комы. А «опасное вещество», о котором говорили сотрудники ФБК оказалось промышленной химией.

Ранее омские врачи сообщили, что исключили отравление: в крови и моче оппозиционера на нашли ядов, жене и брату назвали предварительный диагноз.

Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» писала о результатах консилиума, о которых ей сообщил источник в больнице: «Нет еще однозначного диагноза. Но все-таки в сторону сахарного диабета склоняются».