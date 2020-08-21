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Роскосмос объявил конкурс на проект многоразовой ракеты «Амур»

Источник:
ТАСС
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Фото: © SpaceX

«Роскосмос» объявил конкурс на создание космического ракетного комплекса (КРК) с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью.

«Создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе. Эскизный проект», — приводит РИА Новости техническое задании «Роскосмоса».

Опытно-конструкторская работа, согласно опубликованным материалам, будет называться «Амур-СПГ», сама ракета — «Амур». Срок подготовки эскизного проекта — до 21 декабря текущего года, начальная стоимость тендера — 407 миллионов рублей.

Себестоимость запуска новой российской метановой ракеты-носителя долдна составлять 22 миллиона долларов. «Стоимость пусковой услуги, включая стоимость серийной PH «Амур», головного обтекателя, разгонного блока, работ по организации пусковой услуги и адаптации полезной нагрузки для всех сочетаний сценариев пуска, не должна превышать: <...> в конфигурации с повторным (до 10 раз) использованием блока первой ступени и без разгонного блока — 22 миллиона долларов», — говорится в техническом задании корпорации.

В материалах уточняется, что себестоимость запуска ракеты «Амур» без посадки блока первой ступени и ее повторного использования и без применения разгонного блока, который позволяет выводить спутники, например, на геостационарную орбиту, должна составлять не более 30 миллионов долларов. Без возвращения первой ступени, но с разгонным блоком — не более 35 миллионов долларов.

Отмечается, что стоимость пусковой услуги новой ракеты является приоритетным моментом при ее разработке. Создание коммерческой ракеты под заданную стоимость запуска ведется впервые в отечественном ракетостроении.

Ракета «Амур» будет двухступенчатой, ее первая ступень сможет использоваться как в многоразовом, так и в одноразовом варианте. Носитель сможет выводить на орбиту до 12 тонн нагрузки на опорную орбиту без спасения первой ступени и 9,5 тонн с многоразовой.

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