Бэтмена в фильме «Флэш» сыграет Бен Аффлек

Актер Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме «Флэш», картина выйдет в 2022 году, сообщил режиссер проекта Андрес Мускетти.

Аффлек не мог отказаться от роли в новом проекте, потому как в предыдущих фильмах киновселенной DC Флеш уже сталкивался именно с Бэтменом в его исполнении, рассказал Мускетти журналу Vanity Fair.

По сюжету «Флэша», физик-ядерщик Барри Аллен в ходе неудачного научного эксперимента подвергается серьёзному облучению ядохимикатами. Но, к собственному удивлению, не погибает, а приобретает новые поразительные способности. Благодаря метаморфозам, произошедшим из-за облучения его ДНК, герой теперь способен развивать невообразимую скорость.

Бен Аффлек в роли Бэтмена снялся в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости».