Бэтмена в фильме «Флэш» сыграет Бен Аффлек

Актер Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме «Флэш»,
картина выйдет в 2022 году, сообщил режиссер проекта Андрес Мускетти.
Аффлек не мог отказаться от роли в новом проекте, потому как
в предыдущих фильмах киновселенной DC Флеш уже сталкивался именно с Бэтменом в
его исполнении, рассказал Мускетти журналу Vanity Fair.
По сюжету «Флэша», физик-ядерщик Барри Аллен в ходе
неудачного научного эксперимента подвергается серьёзному облучению
ядохимикатами. Но, к собственному удивлению, не погибает, а приобретает новые
поразительные способности. Благодаря метаморфозам, произошедшим из-за облучения
его ДНК, герой теперь способен развивать невообразимую скорость.
Бен Аффлек в роли Бэтмена снялся в фильмах «Бэтмен против
Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости».