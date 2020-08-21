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Бэтмена в фильме «Флэш» сыграет Бен Аффлек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бэтмен против Супермена»

Актер Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме «Флэш», картина выйдет в 2022 году, сообщил режиссер проекта Андрес Мускетти.

Аффлек не мог отказаться от роли в новом проекте, потому как в предыдущих фильмах киновселенной DC Флеш уже сталкивался именно с Бэтменом в его исполнении, рассказал Мускетти журналу Vanity Fair.

По сюжету «Флэша», физик-ядерщик Барри Аллен в ходе неудачного научного эксперимента подвергается серьёзному облучению ядохимикатами. Но, к собственному удивлению, не погибает, а приобретает новые поразительные способности. Благодаря метаморфозам, произошедшим из-за облучения его ДНК, герой теперь способен развивать невообразимую скорость.

Бен Аффлек в роли Бэтмена снялся в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости».


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Grossmeister38rus

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k2n

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