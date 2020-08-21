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Несколько человек почувствовали вакцину от «Вектора»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шесть из 100 добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре «Вектор», почувствовали болезненность в месте укола, других побочных реакций нет, сообщил Роспотребнадзор.

«Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток)», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Других побочных реакций у добровольцев отмечено не было. Первую прививку поставили 57 добровольцам, еще 43 получили плацебо.

«Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции 27 июля. По словам генерального директора центра Рината Максютова, производство их вакцины начнется в ноябре.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработали в Национальном исследовательском центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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Grossmeister38rus

Не видитесь ! Про это уже говорят десятки лет. Скоро выборы просто

Mr.Burn

Походу аренда квартиры подорожают, раз такое дело

нина90

Интересно за что налоги? Если гос-во не за что не отвечает!

Бревно в глазу

ты бы тогда меньше употреблял)))

k2n

Вся эта история с Навальным, банальный тактический ход, ради отвлечения ресурсов российской власти от...
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