Несколько человек почувствовали вакцину от «Вектора»

Шесть из 100 добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре «Вектор», почувствовали болезненность в месте укола, других побочных реакций нет, сообщил Роспотребнадзор.

«Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток)», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Других побочных реакций у добровольцев отмечено не было. Первую прививку поставили 57 добровольцам, еще 43 получили плацебо.

«Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции 27 июля. По словам генерального директора центра Рината Максютова, производство их вакцины начнется в ноябре.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработали в Национальном исследовательском центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.