НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

«Агентство О.К.О.»: особый метод поиска пропавших

Автор:
Светлана Дрягилева, Sibnet.ru
387 1

Сериал «Агентство О.К.О.» стартует на канале ТВ-3 с 24 августа. Детективная история с элементами мистики претендует стать одним из лучших российских сериалов про расследования.

Россия, 2019 год, режиссер Аня Мирохина, 16 серий
В главных ролях: Игорь Стам и Рина Гришина
Слоган: «Никто не исчезает без следа»

Рина Гришина:
«"Агентство О.К.О." — это детективная история, но в ней есть и сквозной сюжет, поэтому, в первую очередь, это человеческая история. Она рассказывает про отношения, и этим отличается от обычного детектива»

Сюжет

В центре сюжета — бывший следователь Никита, которому пришлось уйти из органов из-за провального дела: исчезла девушка, и он не смог ее найти. Ее мама Светлана (Виктория Тарасова) уверена, что поиски необходимо продолжать.

Она предлагает Никите снова приступить к расследованию, но на этот раз – с необычным напарником, точнее, напарницей Викой с особыми способностями. Она может прикоснуться к человеку и разглядеть его прошлое или будущее, почувствовать его страх, боль, ненависть и увидеть тайны.

Дуэт наблюдательного и опытного Никиты и проницательной и тонкочувствующей Вики становится последним шансом для потерявших всякую надежду в поиске своих близких.

Симбиоз любимых жанров

«Агентство О.К.О.» — качественный симбиоз лучшего, что можно встретить в комедийных и мистических проектах «Газпром-Медиа» (входят каналы ТВ-3 и ТНТ). Автором идеи «Агентства О.К.О.» стал Илья Куликов, известный зрителям по сериалам «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама», «ЗКД», «Чернобыль. Зона отчуждения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛучшие детективные сериалы: за дело берутся гении

Новый сериал словно отбросил все лишнее, собрав только лучшие элементы жанров: юмор в «Агентстве О.К.О.» точечный и дерзкий. Что касается мистики, то она ровно на той грани, которая не перегружает зрителя фантастичностью сюжета.

С одной стороны, экстрасенсорные способности Вики — нечто научно не доказанное и не существующее. Но героиня Рины Гришиной не шарлатанка, она не называет свой дар магией, она просто чувствует гораздо больше, чем другие. Это как интуиция, приумноженная многократно.

По словам Гришиной, акцент в сериале сделан не столько на расследованиях, сколько на человеческих отношениях. Зрителю с одной стороны предлагают следить за отдельными историями поиска пропавших людей, а с другой — наблюдать за развитием отношений главных и второстепенных героев.

Любовная перчинка

Важно, что «Агентство О.К.О.» не оставит зрителей и без любовной линии. Рина Гришина и Игорь Стам ушли от ответа на вопрос, будет ли роман у их героев. Но уже в первой серии невооруженным взглядом видна «химия» между Никитой и Викой. Сложно предугадать, как будут развиваться их отношения, но они точно будут яркими и интригующими.

Не стоит сбрасывать со счетов и других ключевых персонажей — профессионального психолога в исполнении обаятельной Даниэлы Стоянович и координатора поисково-спасательных отрядов — героя Артема Ешкина. Набор персонажей и харизматичность актеров просто обязывают к любовным интригам, даже если это второстепенная сюжетная линия.

Интересные факты:

  • Роль Вики – первая в карьере главная роль в сериале для Рины Гришиной.
  • У героини Гришиной на руке и плече татуировки. Обновлять их приходилось каждые два дня, эта процедура занимала не менее двух часов, и еще час, чтобы все смыть.
  • Роскошный офис «Агентства О.К.О.» – это декорированные исторические пространства купеческого особняка XIX века, расположенного в Москве на улице Солженицына.
  • Игорь Стам, исполняющий главную роль, намекнул, что зрителям можно надеяться на второй сезон.

О будущем

Актриса Рина Гришина заверила, что проект точно заинтересует зрителей и у них будет надежда на продолжение истории после завершения первого сезона.

«Я думаю, этого можно ожидать на 100%. Обещаю, когда зритель посмотрит последнюю серию, он непременно подумает — что же? Что же дальше?» — сказала Гришина Sibnet.ru.

Премьера сериала «Агентство О.К.О.» — 24 августа в 19.30 на ТВ-3.
Еще по теме
Два новых музыкальных канала появились в Интерактивном ТВ и Wink
Четвертый сезон шоу «Ты супер!» выйдет на НТВ
Комедийный сериал «Гусар» с Гариком Харламовым выйдет на ТНТ
Объявлены наставники девятого сезона шоу «Голос»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом
•
Эксперт признал умной стратегию Путина по накоплению золота
•
Авиадесантируемый танк «Спрут» передали на госиспытания
•
ВОЗ указала минимальный возраст для ношения маски
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Выделены деньги на ликвидацию «сибирского Чернобыля»
Сибирь 22.08.2020 18:00
Авиалайнер вынужденно сел в Красноярске из-за датчика
Сибирь 22.08.2020 17:37
#НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты
Сибирь 21.08.2020 19:10
Луговой мотылек ночами поедает урожай на Алтае
Сибирь 21.08.2020 17:30
Самое популярное
Вышла фотореалистичная игра Microsoft Flight Simulator
5658
Apple развязала «войну» из-за игры Fortnite
4937
Завораживающую грозу на Телецком озере показали на фото
4761
Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального
4758
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом
•
Эксперт признал умной стратегию Путина по накоплению золота
•
Авиадесантируемый танк «Спрут» передали на госиспытания
•
ВОЗ указала минимальный возраст для ношения маски
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Алекс555

Бастующие думают,что эти заводы будут им принадлежать. Где наши заводы и фабрики после 90-х.

karuto

Каддафи погиб защищая свою страну от западных грабителей.При Каддафи бензин в стране стоил дёшево, молодые...

west_nik

То есть, по твоему, зашёл запад со своим уставом, повесил президента! Это нормально???!

Disobedient

Как все просто, черное и белое.)))

Disobedient

А если корупционера разоблачает диссидент, фактически лоббист иностранных интересов? Тогда от кого вреда...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter