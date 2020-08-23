«Агентство О.К.О.»: особый метод поиска пропавших

Сериал «Агентство О.К.О.» стартует на канале ТВ-3 с 24 августа. Детективная история с элементами мистики претендует стать одним из лучших российских сериалов про расследования.

Россия, 2019 год, режиссер Аня Мирохина, 16 серий

В главных ролях: Игорь Стам и Рина Гришина

Слоган: «Никто не исчезает без следа»

Рина Гришина:

«"Агентство О.К.О." — это детективная история, но в ней есть и сквозной сюжет, поэтому, в первую очередь, это человеческая история. Она рассказывает про отношения, и этим отличается от обычного детектива»

Сюжет

В центре сюжета — бывший следователь Никита, которому пришлось уйти из органов из-за провального дела: исчезла девушка, и он не смог ее найти. Ее мама Светлана (Виктория Тарасова) уверена, что поиски необходимо продолжать.

Она предлагает Никите снова приступить к расследованию, но на этот раз – с необычным напарником, точнее, напарницей Викой с особыми способностями. Она может прикоснуться к человеку и разглядеть его прошлое или будущее, почувствовать его страх, боль, ненависть и увидеть тайны.

Дуэт наблюдательного и опытного Никиты и проницательной и тонкочувствующей Вики становится последним шансом для потерявших всякую надежду в поиске своих близких.

Симбиоз любимых жанров

«Агентство О.К.О.» — качественный симбиоз лучшего, что можно встретить в комедийных и мистических проектах «Газпром-Медиа» (входят каналы ТВ-3 и ТНТ). Автором идеи «Агентства О.К.О.» стал Илья Куликов, известный зрителям по сериалам «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама», «ЗКД», «Чернобыль. Зона отчуждения».

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Новый сериал словно отбросил все лишнее, собрав только лучшие элементы жанров: юмор в «Агентстве О.К.О.» точечный и дерзкий. Что касается мистики, то она ровно на той грани, которая не перегружает зрителя фантастичностью сюжета.

С одной стороны, экстрасенсорные способности Вики — нечто научно не доказанное и не существующее. Но героиня Рины Гришиной не шарлатанка, она не называет свой дар магией, она просто чувствует гораздо больше, чем другие. Это как интуиция, приумноженная многократно.

По словам Гришиной, акцент в сериале сделан не столько на расследованиях, сколько на человеческих отношениях. Зрителю с одной стороны предлагают следить за отдельными историями поиска пропавших людей, а с другой — наблюдать за развитием отношений главных и второстепенных героев.

Любовная перчинка

Важно, что «Агентство О.К.О.» не оставит зрителей и без любовной линии. Рина Гришина и Игорь Стам ушли от ответа на вопрос, будет ли роман у их героев. Но уже в первой серии невооруженным взглядом видна «химия» между Никитой и Викой. Сложно предугадать, как будут развиваться их отношения, но они точно будут яркими и интригующими.

Не стоит сбрасывать со счетов и других ключевых персонажей — профессионального психолога в исполнении обаятельной Даниэлы Стоянович и координатора поисково-спасательных отрядов — героя Артема Ешкина. Набор персонажей и харизматичность актеров просто обязывают к любовным интригам, даже если это второстепенная сюжетная линия.

Интересные факты:

Роль Вики – первая в карьере главная роль в сериале для Рины Гришиной.

У героини Гришиной на руке и плече татуировки. Обновлять их приходилось каждые два дня, эта процедура занимала не менее двух часов, и еще час, чтобы все смыть.

Роскошный офис «Агентства О.К.О.» – это декорированные исторические пространства купеческого особняка XIX века, расположенного в Москве на улице Солженицына.

Игорь Стам, исполняющий главную роль, намекнул, что зрителям можно надеяться на второй сезон.

О будущем

Актриса Рина Гришина заверила, что проект точно заинтересует зрителей и у них будет надежда на продолжение истории после завершения первого сезона.

«Я думаю, этого можно ожидать на 100%. Обещаю, когда зритель посмотрит последнюю серию, он непременно подумает — что же? Что же дальше?» — сказала Гришина Sibnet.ru.

Премьера сериала «Агентство О.К.О.» — 24 августа в 19.30 на ТВ-3.