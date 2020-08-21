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Составлен рейтинг самых дорогих российских брендов

Источник:
РИА Новости
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Фото: V. Vizu / CC BY-SA 3.0

Сбербанк четвертый год подряд возглавил рейтинг самых дорогих российских брендов, сообщила британская консалтинговая компания Brand Finance.

«Сбербанк заслужил беспрецедентное доверие на своем внутреннем рынке и является основой российской финансовой системы. Этот банк — прекрасный пример того, как взаимоотношения с клиентами могут построить привлекательный бренд, который вызывает большую лояльность», — приводит РИА Новости Brand Finance Дэвида Хэя.

На этот раз стоимость бренда крупнейшей кредитной организации России оценили в 840,2 миллиарда рублей.

На втором месте в списке — «Газпром» (стоимость торговой марки — 481,3 миллиарда рублей), на третьем — «Лукойл» (370,9 миллиарда). Далее расположились «Роснефть» (245,3 миллиарда), РЖД (198,8 миллиарда), ВТБ (177,9 миллиарда), «Магнит» (172,7 миллиарда), МТС (148 миллиардов) и «Новатэк» (135,6 миллиарда). Замыкает десятку «Татнефть» с оценкой бренда в 130,2 миллиарда рублей.

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Самым быстрорастущим брендом оказалась группа ПИК: за год он подорожал на 51%, до 33,5 миллиарда, поднявшись в рейтинге сразу на десять строчек — до 30-го места.

При расчете стоимости бренда Brand Finance учитывает и его силу, анализируя маркетинговые инвестиции, капитал торговой марки и влияние этих факторов на эффективность бизнеса.


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