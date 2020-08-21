Врачи не нашли яд в крови Навального

Врачи омской больницы не нашли яда в крови и мочи оппозиционера Алексея Навального, специалисты поставили диагноз, но не рассказали СМИ, сообщил представитель омской больницы.

«Ядов не выявили в крови, в моче, диагноз "отравление" остается в подкорке сознания,но мы не считаем, что пациент перенес отравление. В результате лечения и осмотров имеем полный диагноз…. Я его не могу озвучить, он был доведен до сведения жены и брата пациента», — сказал представитель омской больницы.

Соратники Навального не верят диагнозу омских врачей и требуют госпитализации в Европу. Они уверены, что врачи удерживают Навального у себя, чтобы следы яда вывелись из организма.