НАВЕРХ

Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейские нашли смертельно опасное вещество, которое могло отравить Алексея Навального, оно якобы опасно для всех окружающих, сообщил журналистам директор ФБК Иван Жданов.

Он отметил, что был в кабинете главврача омской больницы, где представитель транспортной полиции показал врачу на телефоне, какое вещество могло отравить Навального. Тогда близкие блогера спросили о нем полицейского.

«Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно, это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и всем окружающим, все должны быть в костюме химзащиты», — передал слова полицейского Жданов.

Жена Навального Юлия сообщила, что врачи считают Навального не транспортабельным, хотя самолет для его вывоза в европейскую клинику скоро приземлится в Омске. Она отметила, что не доверяет врачам омской больницы.

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