Директор ФБК сообщил о найденном полицией яде, отравившем Навального

Полицейские нашли смертельно опасное вещество, которое могло отравить Алексея Навального, оно якобы опасно для всех окружающих, сообщил журналистам директор ФБК Иван Жданов.

Он отметил, что был в кабинете главврача омской больницы, где представитель транспортной полиции показал врачу на телефоне, какое вещество могло отравить Навального. Тогда близкие блогера спросили о нем полицейского.

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

«Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно, это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и всем окружающим, все должны быть в костюме химзащиты», — передал слова полицейского Жданов.

Жена Навального Юлия сообщила, что врачи считают Навального не транспортабельным, хотя самолет для его вывоза в европейскую клинику скоро приземлится в Омске. Она отметила, что не доверяет врачам омской больницы.

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