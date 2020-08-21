НАВЕРХ

Полиция прошла по маршруту Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские прошли по маршруту оппозиционера Алексея Навального в Томской области и опросили свидетелей.

«Полиция приехала в село Кафтанчиково под Томском — в дом, где накануне госпитализации отдыхал Навальный. Копы зашли в дом на улице Зеленая, в администрацию Заречного сельского поселения и на пляж — строго по маршруту, который вчера проделал Алексей. Побеседовали со свидетелями, выяснили, как проводил время Навальный, провели все нужные следственные действия», — сообщил телеграмм-канал Mash.

Связаться с представителем УМВД по Томской области Sibnet.ru на момент публикации не удалось.

«В настоящее время полицейские ведут опрос сотрудников аэропорта, кафе, а также близкий круг Алексея Навального, с кем он общался накануне до отравления», — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее источник сообщал, что не рассматривается версия намеренного отравления. Ни полиции, ни СК не сообщали официально о возбуждении уголовных дел.

Ранее ряд СМИ опубликовали видео с камер наблюдения аэропорта, где видно, что стакан чая покупал не сам Навальный, ему принес напиток сотрудник Фонда борьбы с коррупцией.

За ситуацией с отравлением и проверкой силовых структур следят главы США, Германии и Франции. Они озабочены ходом расследования.

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