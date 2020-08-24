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Спрогнозированы изменения в «Барселоне» после разгрома от «Баварии»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Барселона»
«Барселона» в четвертьфинале Лиги чемпионов провела ужасный матч против «Баварии». Чемпион Германии выиграл со счетом 8:2, обеспечив главному тренеру сине-гранатовых поиски нового клуба. Кто еще может уйти вслед за Кике Сетьеном?

Президент остается, а вот остальные...

Глава каталонского клуба Жозеп Бартомеу не собирается уходить в отставку. Он намерен продолжить работу как минимум до начала 2021 года. Конечно, совет директоров может принять другое решение, но сам Бартомеу считает, что клуб находится в критической ситуации, а досрочные выборы президента еще больше навредят «Барселоне».

Бартомеу думает, что их можно провести в январе или в марте 2021-го, чтобы у нового совета директоров было время на подготовку проекта. Впрочем, букмекеры считают, что у Жозепа не так много шансов остаться в клубе. Коэффициенты на его уход из «Барсы» опубликованы в приложении 1хСтавка на телефон.

Вслед за главным тренером Кике Сетьеном из каталонского клуба может уйти спортивный директор Эрик Абидаль. Ранее он конфликтовал с Лионелем Месси через прессу, а потом продолжил защищать Сетьена даже после разгрома от «Баварии» (2:8).

Что касается нового тренера, то сейчас «Барса» ведет переговоры со многими специалистами. Но эксперты букмекерских контор считают фаворитом бывшего тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, сообщает сайт 1xStavka. Этот аргентинский тренер является лучшим вариантом для смены поколений в клубе. К тому же Почеттино ранее работал в Испании — он три года тренировал «Эспаньол» из Барселоны, в составе которого провел шесть лет в качестве игрока.

Жозеп Бартомеу собирался назначить Почеттино еще в январе, но тогда возобладало мнение Абидаля, который порекомендовал Сетьена. К тому же кандидатуру Почеттино всегда одобрял Месси. Что касается требований тренера, то Маурисио собирается заключить контракт сроком не менее чем на три года. Помимо Почеттино руководство каталонцев следит за главным тренером сборной Нидерландов Роналдом Куманом, экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, а также бывшим игроком «Барселоны» Тьерри Анри, который сейчас работает в ФК «Монреаль Импэкт».

Что насчет Хави?

Некоторые СМИ продолжают настаивать, что экс-капитана «Барсы» этим летом не стоит ждать в Каталонии. Он тренирует «Аль-Садд» и не хочет приходить в родной клуб в данный момент. С другой стороны, влиятельные игроки «Барселоны» уверены, что клубу нужен тренер, знающий команду и способный ее взбодрить. Именно поэтому они хотят видеть Хави.

Вслед за тренерскими перестановками «Барсу» может ждать серьезная чистка. Часть игроков может покинуть состав каталонской команды. В число неприкасаемых футболистов входят только пятеро – это Лионель Месси, Френк де Йонга, Марк-Андре тер Стеген, Ансу Фати и Рики Пуч.

Все остальные футболисты могут покинуть «Барселону». Поэтому можно ожидать ухода даже таких игроков, как Луис Суарес, у которого летом 2021 года истекает срок контракта, а также Жорди Альба, Серджи Роберто, Артуро Видаль и Нелсон Семеду. 

Несмотря на то, что руководство «Барсы» не хотело ранее отпускать Антуана Гризманна, этот игрок также оказался в числе тех, кто может покинуть Каталонию. Не застрахованы от переходов и Самюэль Умтити с Усманом Дембеле. Биться за этих футболистов в «Барсе» вряд ли будут, поскольку они слишком часто получают травмы.

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