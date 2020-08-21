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Четвертый сезон шоу «Ты супер!» выйдет на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Ты супер!»

Новый сезон проекта «Ты супер!» выйдет на НТВ уже в сентябре, сообщила пресс-служба телеканала.

Ведущими «Ты супер!», как и в предыдущих сезонах, будут Вадим Такменёв и Анастасия Пак. Имена членов жюри будут объявлены позже.

В четвертом сезоне музыкального конкурса, как и в суперсезоне, примут участие не только новые ребята, но и участники прошлого сезона, выступавшие тогда впервые. В этом году покорять своими голосами профессиональное жюри будут ребята из России, Украины, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Грузии, Эстонии, Абхазии и Азербайджана.

«Ты супер!» — телевизионный музыкальный проект телеканала НТВ, в нем принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей.

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