Частым ураганам в Западной Сибири нашли научное объяснение

Усиливающееся потепление становится причиной нарастания числа циклонов, которые в свою очередь приводят к учащению шквалистого ветра, гроз, града и ливней, считает аспирант Томского госуниверситета, ведущий синоптик Новосибирского гидрометцентра Евгений Тунаев.

Тунаев в ходе исследований выяснил, что после 2008 года количество циклонов, зародившихся на территории Западной Сибири, увеличилось в 3–3,5 раза. Это приводит к нестабильности атмосферы и учащению таких погодных явлений, как шквалистый ветер, гроза, град, ливни.

По словам учёных ТГУ, средняя продолжительность климатических циклов зачастую составляет около 30 лет, поэтому наметившаяся тенденция, скорее всего, будет сохраняться еще в течение длительного времени.