Коронавирус подтвердился у Бога

Корнавирус нашли у полузащитника итальянского клуба «Сассуоло» Жереми Бога, сообщается на сайте команды.

По данным пресс-службы, заболевание у 23-летнего Бога проходит бессимптомно. Он не контактировал с другими игроками и членами команды, так как лечил травму. Сейчас футболист находится на домашней изоляции и соблюдает рекомендации врачей.

«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Бога забил 11 мячей в 34 матчах турнира.

Бога выступает за «Сассуоло» с 2018 года, до этого играл за английский «Челси» и французский «Рени». Также он футболист национальной сборной Кот-д’Ивуара.