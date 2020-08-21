Коронавирус подтвердился у Бога

Корнавирус нашли у полузащитника итальянского клуба «Сассуоло» Жереми Бога, сообщается на сайте команды.
По данным пресс-службы, заболевание у 23-летнего Бога проходит бессимптомно. Он не контактировал с другими игроками и членами команды, так как лечил травму. Сейчас футболист находится на домашней изоляции и соблюдает рекомендации врачей.
«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Бога забил 11 мячей в 34 матчах турнира.
Бога выступает за «Сассуоло» с 2018 года, до этого играл за английский «Челси» и французский «Рени». Также он футболист национальной сборной Кот-д’Ивуара.
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Grossmeister38rusНе видитесь ! Про это уже говорят десятки лет. Скоро выборы просто
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