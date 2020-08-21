НАВЕРХ

Коронавирус подтвердился у Бога

Источник:
Sibnet.ru
83 0
Фото: © jeremieboga; instagram.com/jeremieboga

Корнавирус нашли у полузащитника итальянского клуба «Сассуоло» Жереми Бога, сообщается на сайте команды.

По данным пресс-службы, заболевание у 23-летнего Бога проходит бессимптомно. Он не контактировал с другими игроками и членами команды, так как лечил травму. Сейчас футболист находится на домашней изоляции и соблюдает рекомендации врачей.

«Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Бога забил 11 мячей в 34 матчах турнира.

Бога выступает за «Сассуоло» с 2018 года, до этого играл за английский «Челси» и французский «Рени». Также он футболист национальной сборной Кот-д’Ивуара.

Еще по теме
«Бавария» рекордно унизила «Барселону» в Лиге чемпионов
Смолов лишился часов стоимостью €300 тысяч
РФС признал ошибку в скандальном матче со «Спартаком»
Слуцкий сравнил штрафы за маски с рейдерским захватом
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров потребовал от Киева «перестать морочить всем голову»
•
Экипаж МКС закрылся в российском модуле из-за утечки воздуха
•
Германия сообщила о готовности отправить за Навальным самолет
•
Еще три города отрыты для международных полетов
Подробности
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Знаменитый теннисист Кафельников решил покинуть Россию
20.08.2020 10:16
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
19.08.2020 11:01
Всероссийская федерация легкой атлетики оплатила штраф более $6 млн
13.08.2020 10:39
Спортсмены 15 часов переплывали Байкал
07.08.2020 11:42
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров потребовал от Киева «перестать морочить всем голову»
•
Экипаж МКС закрылся в российском модуле из-за утечки воздуха
•
Германия сообщила о готовности отправить за Навальным самолет
•
Еще три города отрыты для международных полетов
Подробности
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

all busy

Этот изменник Родине еще имеет наглость что-то вякать ? Трибунал по тебе, козел, плачет и расстрел на...

kamino

Зеленые человечки во всем виноваты......

Disobedient

Этот мигрант со своими версиями и линией защиты точно Ефремома пожизненно посадит. Рисуется лягушка,...

Grossmeister38rus

Не видитесь ! Про это уже говорят десятки лет. Скоро выборы просто

Disobedient

Хороший человек дай бог победы на выборах.))))
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter