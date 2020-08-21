Российскую вакцину от коронавируса испытают на мексиканцах

Мексика получит от России две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V» для проведения третьего этапа клинических исследований, сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

«Мы вели с российскими властями переговоры уже некоторое время, и вчера Мексике было предложено получить как минимум две тысячи доз вакцины, чтобы начать испытывать ее здесь, что можно считать очень хорошей новостью», — приводит ТАСС слова Эбрарда.

В среду в Мехико прошла встреча Эбрарда и посла России в Мексике Виктора Коронелли. «Мы обсудили вакцину "Спутник V". Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы исследований, чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике», — сказал глава МИД.

Ранее на текущей неделе президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов лично испытать российскую вакцину при условии ее эффективности.

Согласно официальным данным, с конца февраля новым коронавирусом в Мексике заразились в общей сложности 537 031 человек, число умерших инфицированных пациентов достигло 58 481.