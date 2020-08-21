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Российскую вакцину от коронавируса испытают на мексиканцах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Мексика получит от России две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V» для проведения третьего этапа клинических исследований, сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

«Мы вели с российскими властями переговоры уже некоторое время, и вчера Мексике было предложено получить как минимум две тысячи доз вакцины, чтобы начать испытывать ее здесь, что можно считать очень хорошей новостью», — приводит ТАСС слова Эбрарда.

В среду в Мехико прошла встреча Эбрарда и посла России в Мексике Виктора Коронелли. «Мы обсудили вакцину "Спутник V". Я выразил заинтересованность в проведении третьей фазы исследований, чтобы вакцина как можно раньше появилась в Мексике», — сказал глава МИД.

Ранее на текущей неделе президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов лично испытать российскую вакцину при условии ее эффективности.

Согласно официальным данным, с конца февраля новым коронавирусом в Мексике заразились в общей сложности 537 031 человек, число умерших инфицированных пациентов достигло 58 481.

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