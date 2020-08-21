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Продажи туристических туров с кешбэком стартовали в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © официальный сайт РОСОЭЗ

Программа продажи туров по внутренним направлениям, за которые предусмотрен возврат части потраченных средств путешественникам, стартовала в России, сообщает Ростуризм.

На эти цели российским правительством было выделено 15 миллиардов рублей, ожидается, что акцией смогут воспользоваться порядка 3 млн человек.

«Мы рассчитываем, что миллионы граждан смогут выбрать для себя интересные предложения и открыть новые направления для отдыха в нашей стране, тем более осень — прекрасная пора для путешествий. Это и бархатный сезон на Юге России, и круизы, и активные виды отдыха, и автомобильные путешествия», — приводит ТАСС слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Продажи туров с кешбэком начались в 00.01 мск 21 августа и продлятся до 28 августа включительно. Купить такой тур можно только онлайн, оплатить его необходимо картой «Мир».

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Тур необходимо сразу оплачивать полностью. Кешбэк вернется на карту автоматически в течение пяти дней. За туры стоимостью от 25 тысяч до 50 тысяч рублей туристу вернется 5 тысяч рублей, за путешествия стоимостью от 50 тысяч до 75 тысяч рублей турист получит кешбэк в размере 10 тысяч рублей, поездка стоимостью от 75 тысяч рублей предусматривает возврат средств путешественнику в размере 15 тысяч рублей.

В программе участвуют туры продолжительностью от пяти дней (четыре ночи). В акции участвуют все регионы РФ, правда по таким популярным направлениям, как Краснодарский и Ставропольский край, Крым, Алтай и Калининградская область можно будет приобрести поездки, которые начинаются с 1 октября. По остальным направлениям в путешествие можно отправиться уже хоть на следующий день.

В рамках акции Ростуризм запустил круглосуточную горячую линию: 8 800 100-54-64; 8 800 550-83-22.

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Топ комментариев

Grossmeister38rus

Не видитесь ! Про это уже говорят десятки лет. Скоро выборы просто

klopman

Да. Хельсинки, Украина, Аляска, Мексика, .... . Напророчит однако!

ifhbrjd

Украина и Россия - это одна страна, временно разделенные. Такое уже было в истории. Что такое 30-40 или...

Бревно в глазу

ты бы тогда меньше употреблял)))

Mr.Burn

Походу аренда квартиры подорожают, раз такое дело
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