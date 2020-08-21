Новосибирцы вышли на пикеты в поддержку Навального

Несколько новосибирцев вышли в четверг вечером на одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который после отравления находится в коме в омской больнице.

«Я не могу в той ситуация, которая есть, оставаться в стороне, нельзя сегодня быть равнодушными», — сказал на видео с пикета глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко.

Участники выходили на площадь Ленина в Новосибирске по очереди, так как массовые акции запрещены. Новосибирцы держали плакаты: «Моя Россия отравлена», «Яд — оружие трусов» и другие.