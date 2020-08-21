Новосибирцы вышли на пикеты в поддержку Навального

Несколько новосибирцев вышли в четверг вечером на одиночные
пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который после отравления
находится в коме в омской больнице.
«Я не могу в той ситуация, которая есть, оставаться в
стороне, нельзя сегодня быть равнодушными», — сказал на видео с пикета глава
штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко.
Участники выходили на площадь Ленина в Новосибирске по очереди,
так как массовые акции запрещены. Новосибирцы держали плакаты: «Моя Россия
отравлена», «Яд — оружие трусов» и другие.