Новосибирск массово эвакуировали из-за писем о бомбах

Органы правопорядка второй день эвакуируют людей из судов, банков и других общественных мест в Новосибирске из-за сообщений о минировании, при этом никаких взрывчатых веществ в зданиях нет, сообщает правительство региона.

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам массовых сообщений о минировании в регионе зданий судебной системы, налоговой службы, банковских организаций, почтовых отделений и объектов транспортной инфраструктуры, поступивших 21 августа на электронную почту организаций.

В таких ситуациях специальные службы обязаны эвакуировать людей и обследовать здания на предмет обнаружения взрывных устройств, также они устанавливают отправителей сообщений.

«В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате АТК отметили, что по итогам проверок по фактам сообщений о минировании зданий 20 августа 2020 года, информация не подтвердилась», — говорится в сообщении.

АТК не раскрывает, кто организатор волны информационного минирования, откуда поступают сообщения и возможно ли это предотвратить.