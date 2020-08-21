Полеты за границу разрешили из Новосибирска, Калининграда и Казани

Росавиавция разрешила международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска с четверга, сообщается на сайте ведомства.

«Заявленное расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полетов, а также другие вопросы, связанные с операционной деятельностью, рекомендуем уточнять у авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение, прекращенное из-за пандемии коронавируса, с рядом государств 1 августа. Первыми стали полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. 10 августа программа была расширена — возобновились рейсы в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

15 августа открыли Швейцарию. Также стали возможны полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет.