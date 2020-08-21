Соревнования без зрителей разрешат в Хакасии

Власти в Хакасии разрешат с 24 августа работу сферы услуг и торговли, а также проведение соревнований без зрителей, сообщает правительство региона.

По мнению Роспотребнадзора, ситуация в Хакасии неустойчивая, о чем свидетельствует коэффициент распространения коронавируса: он находится в пределах «0,8», а для перехода на третий этап, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, необходим показатель «0,5».

Власти решили подготовить изменения в постановление правительства о переходе республики с 24 августа на третий этап снятия ограничений. Возобновит работу вся сфера услуг и торговли (на основании паспортов готовности), будут разрешены спортивные соревнования, необходимые для профессиональной подготовки спортсменов без зрителей, гражданам старше 65 лет по желанию будет разрешено работать. В Хакасии уже работают кафе и рестораны.