Экипаж МКС закрылся в российском модуле из-за утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) в полном составе на три дня изолировался в российском модуле «Звезда» из-за утечки воздуха, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«В пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», — говорится в сообщении Роскосмосе. Угрозы жизни для экипажа и станции нет.

Российско-американский экипаж МКС ведет работу по локализации места утечки воздуха со станции. «На МКС обнаружена микроутечка атмосферы станции. Ведутся работы по ее локализации. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление», — рассказал ТАСС источник в российской космической отрасли.

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Одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание метеорита или фрагмента космического мусора, добавил источник. «Специалисты предварительно считают, что одной из возможных причин обнаруженной на МКС утечки воздуха может являться пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора», — пояснил источник.

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа 2018 года. Тогда на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции «Союзе МС-09»: воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля, его заклеили герметиком. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.