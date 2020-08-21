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Мужчина выбросил в мусорку отложенные на автомобиль деньги

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Нижнего Новгорода выкинул в мусор крупную сумму денег, отложенную на автомобиль. Коммунальные службы помогли отыскать их, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мужчина обратился к оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами с просьбой вернуть ценный пакет. По его словам, в нем находилась крупная сумма денег, которую семья копила на машину. Мужчина перепутал пакет с деньгами с мусором и выбросил его. Когда пропажу обнаружили, мусоровоз уже увез отходы.

Машина была отслежена по система мониторинга вывоза отходов на базе ГЛОНАСС. Ее удалось перехватить до разгрузки. «Необходимый пакет удалось найти достаточно быстро благодаря его подробному описанию», — рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства.

Владелец находки поблагодарил регионального оператора за оперативность в спасении семейного бюджета. Как рассказали в компании, с просьбами найти случайно выброшенные ценные вещи нижегородцы обращаются не редко, но случай с крупной суммой денег — первый.

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Grossmeister38rus

Не видитесь ! Про это уже говорят десятки лет. Скоро выборы просто

klopman

Да. Хельсинки, Украина, Аляска, Мексика, .... . Напророчит однако!

ifhbrjd

Украина и Россия - это одна страна, временно разделенные. Такое уже было в истории. Что такое 30-40 или...

Бревно в глазу

ты бы тогда меньше употреблял)))

Mr.Burn

Походу аренда квартиры подорожают, раз такое дело
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