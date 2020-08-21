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Германия сообщила о готовности отправить за Навальным самолет

Источник:
ТАСС
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Фото: Fuzre Fitrinete / CC BY 3.0

Самолет из Германии готов вылететь за Алексеем Навальным в ближайшее время, если он будет готов к транспортировке, заявили немецкие правозащитники.

«Самолет со специалистами по пациентам, которые находятся в коме, вылетает сегодня ночью. Если Навальный будет рано утром будет транспортабелен, то самолет немедленно полетит в Берлин», — приводит ТАСС заявление правозащитников.

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В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета.

Навального увезли в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.

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