Состояние Навального обсудят на консилиуме со столичными врачами

Специалисты московских медицинских центров приедут в Омск в пятницу для проведения расширенного консилиума по вопросам лечения Алексея Навального, сообщается на официальной странице регионального Минздрава «ВКонтакте».

Консилиум соберут по просьбе близких Навального. Омские врачи пригласили анестезиологов-реаниматологов и нейрофизиологов НМХЦ имени Пирогова, а также специалистов МНИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко.

По последним данным омского Минздрава, состояние Навального расценивается как стабильно тяжелое. Ранее СМИ сообщили об отеке мозга у пациента, но эту информацию опровергли, ссылаясь на комментарии представителей Минздрава, а Telegram-канал Mash опубликовал результат МРТ головного мозга, в котором говорится, что структурных изменений головного мозга не выявлено.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва. Самолет экстренно сел в Омске, откуда пациента без сознания госпитализировали в местную больницу. Круг Навального считает, что оппозиционера отравили.