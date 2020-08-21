Лавров потребовал от Киева «перестать морочить всем голову»

Украинские власти должны исполнять минские соглашения, одобренные резолюцией Совбеза ООН, а не «морочить всем голову», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Именно в этом документе, одобренном СБ ООН и подписанном в том числе Украиной, зафиксировано положение о необходимости – цитирую – "проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей"», — сказал Лавров в интервью газете «Труд».

Глава российского МИД подчеркнул, что эти положения должны быть закреплены в новой Конституции Украины, которая, согласно минским соглашениям, должна была вступить в силу до конца 2015 года.

Лавров отметил, что конституционное закрепление особого статуса Донбасса – это "ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем".

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«Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале 2014 года.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.