Apple создала для властей секретный гаджет

Корпорация Apple разработала секретный гаджет для правительства США, проект стартовал в 2005 году.

Назначения устройства раскрыл бывший инженер компании Дэвид Шрайер, который работал в составе специальной группы, пишет портал TidBITS. Специалисты разрабатывали специальный медиапроигрыватель.

Инженерам было необходимо создать на устройстве возможность незаметной записи данных. При этом внешне гаджет ничем не должен был отличаться от обычного iPod. По словам Шрайера, только четыре человека знали про данное устройство.

Также на iPod установили оборудование, похожее на счетчик Гейгера. В результате можно было гулять по городу, слушать песни и одновременно записывать данные о радиоактивности без риска, что кто-то заподозрит неладное.

Шрайер утверждает, что никаких документов по этим разработкам никогда не было, все обсуждение велось лично. При этом после создания гаджета разработчиков разлучили, они больше никогда не видели друг друга.