Скандальные инциденты с детьми расследуют на Алтае

Сразу несколько скандальных инцидентов произошло с маленькими детьми и подростками в Алтайском крае, следователи начали проверки, сообщил СКР региона.

Так, в соцетях разместили видео, на котором ребенок свисал с балкона шестого этажа многоквартирного дома. Лишь по счастливой случайности благодаря мужчине, который спустился с восьмого этажа, мальчика удалось спасти. Следователи оценят действия родителей ребенка.

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Местное издание Каменского района опубликовало видео, на котором трое предположительно пьяных подростков лежали на земле и просили у прохожих пить. Детей госпитализировали, а следствие начало выяснять подробности случившегося.

В Бийске водитель высадил из автобуса 12-летнюю девочку и ее двухлетнюю сестру за то, что малышка пролила на сиденье сок. Дети не доехали до нужной остановки и были вынуждены идти до дома пешком. Их мать рассказала журналистам, что дети перепугались и долго не могли успокоиться. Следователи проверят в действиях перевозчика признаки состава преступления по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Также в интернете появилось видео, на котором женщина бьет девочку. По словам автора видеоролика, жительница города Барнаула – мать ребенка. Правоохранители оценят ее поступок на предмет надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию.