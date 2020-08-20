Секретный свидетель защиты Ефремова выступил в суде

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек.

«Я гулял в тот вечер по Москве и вдруг услышал визг тормозов. Обернувшись, я увидел, что произошло ДТП. Я бросился к ближайшей машине, попавшей в аварию. Это был джип, за рулем которого сидел молодой человек и складывал подушку безопасности», — зачитал материалы опроса очевидца Пашаев.

Адвокат подчеркнул, что Кобец отрицательно ответил на вопрос, «является ли водитель того джипа Ефремовым». Накануне Пашаев анонсировал выступление в суде «секретного» ключевого свидетеля.

При этом представляющий интересы потерпевших адвокат Александр Добровинский заявил, что представит в суде свидетеля, который подтвердит, что в момент аварии за рулем был именно Ефремов.