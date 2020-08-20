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Сдающих квартиры россиян обяжут заплатить налоги

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские власти намерены вывести «из тени» рынок арендного жилья, для этого будет создан единый государственный портал для регистрации сделок по сдаче в аренду квартир.

Закон о создании федеральной платформы-агрегатора по обязательному учету арендных отношений поступит осенью, документ может заработать уже с 2021 года, сообщил гендиректор корпорации «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Главная цель платформы — «способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья», уточнил Мутко. При этом портал наполнят различными удобными сервисами для пользователей.

Платформу интегрируют с налоговой службой. По оценке властей, в России сейчас сдается более 5 миллиона квартир, после легализации рынка бюджет сможет получать более 200 миллиардов рублей налогов ежегодно.

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