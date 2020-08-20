Жену Навального пустили к мужу в реанимацию

Юлия Навальная прилетела в Омск за информацией о состоянии своего мужа, которого госпитализировали в местную больницу, сообщается на официальной странице «ВКонтакте» регионального Минздрава.

«По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ», — говорится в сообщении.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета Томск—Москва. Лайнер экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали, диагностировав у пациента «острое отравление психодислептиками». Команда Навального предполагает, что его могли отравить, следствие такую версию пока не рассматривает.

Омские врачи проконсультировались с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующихся на токсикологии и реаниматологии, утвердив выбранную тактику лечения Алексея Навального.