Соратники Навального потребовали возбуждения уголовного дела

Фонд борьбы с коррупцией обратился в Следственный комитет по факту отравления Навального, сообщил руководитель юридического отдела организации Вячеслав Гимади в своем Twitter.

По его словам, организация потребовала возбуждения уголовного дела по факту посягательства на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность (ст. 277 УК РФ) и покушения на убийство (ст. 30, 105 УК РФ).

Навальный 20 августа был госпитализирован в больницу скорой помощи №1 Омска. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в омском аэропорту.

По предварительной версии, политика отравили. Представители Минздрава Омской области рассказали журналистам, что сейчас Навальный находится в состоянии естественной комы, ему проводят искусственную вентиляцию легких.