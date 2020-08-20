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Россиянам разъяснили правила выпуска криптовалют

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Выпуск и обращение криптовалют в России будут урегулированы отдельным законом или поправками в принятый документ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Россияне смогут выпускать финансовые токены с 1 января 2021 года, однако утилитарные цифровые права на токены будут считаться видом предпринимательской деятельности, поэтому право на их выпуск будет только у юридических лиц, а не частных граждан.

Физические лица тоже смогут выпускать свои токены, однако для этого им нужно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, подав соответствующее заявление в налоговую инспекцию.

При этом граждане смогут инвестировать в любые выпущенные токены. За нарушение правил выпуска и оборота цифровых токенов в перспективе планируется ввести административную и уголовную ответственность.

Президент Владимир Путин 31 июля подписал закон «О цифровых финансовых активах». Документ дал определение криптовалютам и легализовал цифровые деньги, сохранив запрет на их использование в качестве платежного средства. Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.

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