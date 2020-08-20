Кремль пожелал выздоровления Навальному

Кремль внимательно следит за информацией о состоянии главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как и любому гражданину страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — заявил Песков, уточнив при этом, что российские власти знают, что Навальный находится в тяжелом состоянии.

По словам Пескова, лечением Навального занимаются лучшие специалисты, используется методы телемедицины, медики проводят консилиумы со специалистами Москвы. «Делается все необходимо», — подытожил он.

Оппозиционеру стало плохо на борту самолета Томск—Москва. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали в местную больницу, где его пришлось поместить в реанимацию, политик все это время находится в коме.